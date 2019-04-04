video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الدكتورة رانيا المشاط: فخورة بإشادة منظمة السياحة العالمية ببرنامج الإصلاح

الخميس، 04 أبريل 2019 04:38 م
الدكتورة رانيا المشاط: فخورة بإشادة منظمة السياحة العالمية ببرنامج الإصلاح الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عن سعادتها بإشادة منظمة السياحة العالمية ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوي القطاع فى مصر، واختياره كنموذج يحتذى به فى دول أخرى.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط:"فخورة لقيام منظمة السياحة العالمية بالاستعانة ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية كنموذج يحتذى به دولٍ أخرى. شرف كبير لنا أن نكون رواداً للتغيير والمثابرة".

رانيا المشاط
رانيا المشاط

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تسلمت جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام ،والتى قدمها المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ،تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدكتورة رانيا المشاط تلتقى عمدة مدينة أشبيلية بإسبانيا لبحث أوجه التعاون فى مجال السياحة

رانيا المشاط تستعرض تجربة مصر الناجحة أمام قمة المجلس الدولى للسياحة بإسبانيا

بحضور الدكتورة رانيا المشاط..حفل عشاء لوفود الاجتماع الاقليمى لمنظمة السياحة

صور.. رانيا المشاط: إدراج الأخلاق السياحية بمناهج التعليم قريبا

وزيرة السياحة

رانيا المشاط

وزارة السياحة

جائزة الريادة الدولية فى السياحة

السياحة فى مصر

برنامج الإصلاح السياحة

تطوير قطاع السياحة




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة