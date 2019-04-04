الدكتورة رانيا المشاط: فخورة بإشادة منظمة السياحة العالمية ببرنامج الإصلاح

كتب هيثم سلامة

أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عن سعادتها بإشادة منظمة السياحة العالمية ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوي القطاع فى مصر، واختياره كنموذج يحتذى به فى دول أخرى.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط:"فخورة لقيام منظمة السياحة العالمية بالاستعانة ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية كنموذج يحتذى به دولٍ أخرى. شرف كبير لنا أن نكون رواداً للتغيير والمثابرة".



رانيا المشاط

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تسلمت جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام ،والتى قدمها المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ،تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.