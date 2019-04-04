الخارجية العراقية تعلن افتتاح مبنى القنصلية السعودية ببغداد

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، افتتاح مبنى القنصلية السعودية فى العاصمة العراقية بغداد.

وقال الصحاف، فى بيان نشرته قناة (السومرية نيوز) اليوم، "مبنى قنصلية المملكة العربية السعودية افتتحت لدى بغداد، بحضور وزير الخارجية محمد على الحكيم".

يأتى هذا فى الوقت الذى وصفت فيه وزارة الخارجية العراقية العلاقة مع السعودية بـ"الاستراتيجية"، مشيرة إلى أن بغداد يمضى بتوازن وقوة لبناء مصالحه.

وكان وزير التجارة السعودى ماجد القصبى قد أعلن عقب وصوله بغداد، أمس، على رأس وفد رسمى وتجارى كبير، أن السعودية تستعد لافتتاح قنصليتها فى بغداد، مؤكدا على وجود تحضيرات لافتتاح ثلاث قنصليات أخرى فى محافظات عراقية.