الخارجية العراقية تصف علاقتها مع السعودية بالاستراتيجية

بغداد (أ ش أ)

وصفت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس، العلاقة مع السعودية بـ"الاستراتيجية"، مشيرة إلى أن بغداد يمضى بتوازن، وقوة لبناء مصالحه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقيةـ إن "العلاقة مع السعودية استراتيجية، والعراق يمضى بتوازن وقوة لبناء مصالحه"، مضيفا "أن المهم لدينا هو تنفيذ ما نتفق بشأنه، وجهودنا مع مختلف وزارات الدولة العراقية تتكامل لتحقيق ذلك".

وأشار إلى أن "حجم الإقبال الدولى والعربى على العراق يؤشر بواقعية أن العراق بات محوريا فى المنطقة"، موضحا أن الجانبين العراقى والسعودى وقعا اليوم مذكرات تفاهم تتعلق بمجالات عدة.

يذكر أن وفدا اقتصاديا سعوديا يضم وزيرى الطاقة والاستثمار وصل أمس الأربعاء إلى العراق.