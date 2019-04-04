الحبس 5 سنوات لعاطل لإحداثه عاهة مستديمة بأحد جيرانه

المنوفية _محمد فتحى

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عزت محمد كامل رئيس الدائرة الخامسة، بالسجن لعاطل "أيمن .ب "5 سنوات وذلك لإحداث إصابة بأحد جيرانه عاهة مستديمة وذلك في مشاجرة بمركز قويسنا.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا، من "أيمن .ب" عاطل وذلك لإحداث إصابة لأحد جيرانه عاهة مستديمة وذلك في مشاجرة بمركز قويسنا، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.