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الحبس سنة لأم شرعت فى قتل طفلتها بإلقائها فى صندوق قمامة بالبدرشين

الخميس، 04 أبريل 2019 12:30 م
الحبس سنة لأم شرعت فى قتل طفلتها بإلقائها فى صندوق قمامة بالبدرشين محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة أم ووالدتها شرعا فى التخلص من طفلة الأولى بالبدرشين، بالحبس سنة مع الشغل.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي. وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي و علي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و أيمن عبد اللطيف و أحمد صابر. 
 
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمة "شروق.م" حال كونها  طفلة جاوزت الخامسة عشر عاما من العمر شرعة في قتل المجني عليها طفلتها حديثة الولادة، بمساعدة والدتها المتهمة الثانية " سناء.ش" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتلها وتخلت الأولى  عن رابطة أمومتها للمجني عليها ونزعت الرحمة من قلبهما واتجهت إرادتهما إلى إزهاق روح تلك الوليدة البريئة التي خلقت بغير ذنب آتته؛ لكونها ولدت سفاحا فأتفقتا علي وضع الطفلة داخل صندوق قمامة للتخلص منها، إلا أنه قد هاب أثر جريمتهم بعد إنقاذ أحد المواطنين للطفلة.
 
 

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