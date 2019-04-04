الجيش اليمنى يسقط طائرة حوثية مفخخة فى الحديدة

عدن (أ ش أ)

أسقط الجيش اليمنى طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي، محملة بمواد شديدة الانفجار فى أجواء بمحافظة الحديدة غرب البلاد؛ وذلك قبل أن تصل إلى هدفها.

وأفاد المركز الإعلامى لألوية العمالقة- وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس، بأن الميليشيات قامت بتوجيه الطائرة المسيرة؛ لاستهداف مواقع قوات العمالقة فى الفازة التابعة لمديرية التحيتا، موضحة أن قوات العمالقة تمكنت من تفجير وإسقاط الطائرة المسيرة، وإفشال الميليشيات من الوصول لهدفها الذى تريد قصفه.

يذكر أن ميليشيات الحوثى كثفت مؤخرا من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة، والتى قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنه "تم تجميعها من مكونات مصدرها خارجي، وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريبا فى التصميم والأبعاد والقدرات التى تتمتع بها أبابيل-T، التى تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.