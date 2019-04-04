الجهات الأمنية السعودية تلاحق متعدين شوهوا أثرا تاريخيا في القصيم

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

تلاحق الملكة العربية السعودية معتدين قاموا بتشويه أثر تاريخى فى منطقة القصيم، وبحسب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة هناك معلومات متداولة بحصول تعدي على نقش الشيخ قرناس الأثر التاريخى في محافظة النبهانية بمنطقة القصيم، وقالت إنها أحاطت الجهات الأمنية بالموضوع، داعية المواطنين والمقيمين إلى تقديم أي معلومة من شأنها معرفة المتسبب بالتعدي على هذا النقش الهام.

ونشرت الهيئة بيانا على موقعها الإلكترونى أوضح فيه نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف رستم الكبيسي أنه تم إحاطة إمارة المنطقة والجهات الأمنية بمنطقة القصيم بما حدث من تعدي على النقش، وأنها تقوم بدورها حالياً بجمع الأدلة في الموقع لمعرفة المتسبب في ذلك.

#هيئة_السياحة: الجهات الأمنية تلاحق المُتعدي على #نقش_الشيخ_قرناس بالقصيم، وتدعو المواطنين والمقيمين إلى تقديم أي معلومات لمعرفته https://t.co/wWj30klwhU pic.twitter.com/wYJX0L5thX — هيئة السياحة والتراث (@scthKSA) April 4, 2019

وتابع الكبيسي أنه تم تشكيل لجنة تضم فريقاً من المختصين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وقد اتخذت اللجنة جملة إجراءات حيال الموقع بالتنسيق مع المحافظة.

وأشار الدكتور نايف بن علي القنور، مدير عام التسجيل وحماية الآثار في قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة إلى أن النقش يقع قريباً من غار قرناس في جبل أبان الأسمر بمحافظة النبهانية بمنطقة القصيم، على بعد 4 كم تقريباً من سد المطلاع، والذي احتمى فيه الشيخ قرناس بن عبدالرحمن القرناس قاضي الرس في عهد الإمام تركي بن عبدالله أثناء حملة إبراهيم باشا على نجد عام 1232هـ، وقيل أنه يحتمي فيه نهاراً وينزل منه إلى النبهانية ليلاً لتتبع أخبار الحملة، حيث يحتوي النقش على كتابة للشيخ قرناس على لوح صخري.

من جانبه أشار مدير عام فرع الهيئة بمنطقة القصيم إبراهيم المشيقح إلى أنه تم اتخاذ اجراءات عاجلة بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية كما أن هناك متابعة من أمير منطقة القصيم لحادثة التعدي، إذ وجّه الجهات المختصة بالعمل الفوري والعاجل للكشف عن المتسببين واتخاذ اللازم بحقهم نظاماً.