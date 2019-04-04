video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجهات الأمنية السعودية تلاحق متعدين شوهوا أثرا تاريخيا في القصيم

الخميس، 04 أبريل 2019 11:00 ص
الجهات الأمنية السعودية تلاحق متعدين شوهوا أثرا تاريخيا في القصيم نقش الشيخ قرناس
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

تلاحق الملكة العربية السعودية معتدين قاموا بتشويه أثر تاريخى فى منطقة القصيم، وبحسب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة هناك معلومات متداولة بحصول تعدي على نقش الشيخ قرناس الأثر التاريخى في محافظة النبهانية بمنطقة القصيم، وقالت إنها أحاطت الجهات الأمنية بالموضوع، داعية المواطنين والمقيمين إلى تقديم أي معلومة من شأنها معرفة المتسبب بالتعدي على هذا النقش الهام.

 

ونشرت الهيئة بيانا على موقعها الإلكترونى أوضح فيه نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف رستم الكبيسي أنه تم إحاطة إمارة المنطقة والجهات الأمنية بمنطقة القصيم بما حدث من تعدي على النقش، وأنها تقوم بدورها حالياً بجمع الأدلة في الموقع لمعرفة المتسبب في ذلك.

 

 

وتابع الكبيسي أنه تم تشكيل لجنة تضم فريقاً من المختصين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وقد اتخذت اللجنة جملة إجراءات حيال الموقع بالتنسيق مع المحافظة.

 

وأشار الدكتور نايف بن علي القنور، مدير عام التسجيل وحماية الآثار في قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة إلى أن النقش يقع قريباً من غار قرناس في جبل أبان الأسمر بمحافظة النبهانية بمنطقة القصيم، على بعد 4 كم تقريباً من سد المطلاع، والذي احتمى فيه الشيخ قرناس بن عبدالرحمن القرناس قاضي الرس في عهد الإمام تركي بن عبدالله أثناء حملة إبراهيم باشا على نجد عام 1232هـ، وقيل أنه يحتمي فيه نهاراً وينزل منه إلى النبهانية ليلاً لتتبع أخبار الحملة، حيث يحتوي النقش على كتابة للشيخ قرناس على لوح صخري.

 

من جانبه أشار مدير عام فرع الهيئة بمنطقة القصيم إبراهيم المشيقح إلى أنه تم اتخاذ اجراءات عاجلة بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية كما أن هناك متابعة من أمير منطقة القصيم لحادثة التعدي، إذ وجّه الجهات المختصة بالعمل الفوري والعاجل للكشف عن المتسببين واتخاذ اللازم بحقهم نظاماً.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطر الخاسر الوحيد بجلسة الأربعاء.. ارتفاع سوق الأسهم السعودية للجلسة الثامنة على التوالى.. الكويت لليوم السادس.. بورصة دبى تربح 3.4 مليار درهم خلال 4 ساعات.. والأسهم القيادية تدفع البحرين للمنطقة الخضراء

أرامكو السعودية تختار محمد العريان كمستشار غير رسمى لجولة ترويجية للسندات

وصول وفد سعودى برئاسة وزير التجارة إلى بغداد

نقش الشيخ قرناس

السعودية

اخبار السعودية

اخبار السعودية اليوم

القصيم

اخبار العرب

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة