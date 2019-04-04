video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"الجنايات" تقضى بالسجن المؤبد للمتهم بقتل طليقته فى البدرشين

الخميس، 04 أبريل 2019 02:28 م
"الجنايات" تقضى بالسجن المؤبد للمتهم بقتل طليقته فى البدرشين محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "صلاح رجب" بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل طليقته بالبدرشين.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

 

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "صلاح رجب" بقتل طليقته المجنى عليها "فاطمة عبد الهادي" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بباعث الانتقام، فأعد سلاحا أبيض "سكين" وتربص بها فى طريقها إلى مسكن أمها فأبرز سلاحه وهرع إليها ففرت فتتبعها حتى ظفر بها وإنهال عليها طعنا قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بالتجمع 4 أيام

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمصر القديمة

قتل

القتل العمد

السجن المؤبد

جنايات الجيزة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة