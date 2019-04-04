"الجنايات" تقضى بالسجن المؤبد للمتهم بقتل طليقته فى البدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "صلاح رجب" بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل طليقته بالبدرشين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "صلاح رجب" بقتل طليقته المجنى عليها "فاطمة عبد الهادي" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بباعث الانتقام، فأعد سلاحا أبيض "سكين" وتربص بها فى طريقها إلى مسكن أمها فأبرز سلاحه وهرع إليها ففرت فتتبعها حتى ظفر بها وإنهال عليها طعنا قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها.