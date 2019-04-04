"التعليم" توقع بروتوكول مع مجموعة ألفا للنشر والتوزيع بالمملكة المتحدة

وقعت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، المسؤولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية اليوم الخميس 4 إبريل 2019، بروتوكولًا مع مجموعة ألفا للنشر والتوزيع فى المملكة المٌتحده وويلز، حرصًا من المؤسسة على تحقيق أعلى مستوى للأداء المهنى لمعلمى مدارس النيل لتكون نموذجًا يحتذى به على المستوى المحلى والإقليمى.

وحضر توقيع البروتوكول الدكتور حسن فارس رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، وإياد دراوشة المدير التنفيذى لشركة ألفا للنشر مجموعة ألفا للنشر والتوزيع فى المملكة المٌتحده وويلز وأمانى الفار، المدير التنفيذى لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية وشيماء ماريا مدير مكتب ألفا فى مصر .

وقال حسن فارس، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون فى مجالات تدريب المعلمين وتطوير وتزويد مناهج تعليمية فى مجالات اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم واللغة الفرنسية واللغة العربية والكمبيوتر من خلال الاستخدام المُتبادَل للطاقات المتوفرة لدى الطرفين، بما يَتوافَق مع رؤية الدولة "مصر 2030"، حيث تتوافر لدى مجموعة ألفا للنشر والتوزيع فى المملكة المٌتحده وويلز القدرة على تنفيذ الخطط الطموحة لتطوير وتنفيذ برنامج تدريب المعلمين.

وأضاف فارس، أننا نتطلع إلى أن نكون من بين مؤسسات التعليم التى تقدم نموذجًا تعليميًا جديدًا متميزًا عالى الجودة على المستوى القومى والإقليمى يقوم على المشاركة مع أولياء الأمور والمجتمع فى إدارته وتحقيق أهدافه، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادة الدولية.

وأشار إلى أننا نهدف إلى إعداد طالب متميز معرفيًا ومهاريًا ومهنيًا مؤهلًا لسوق العمل والدراسة الجامعية محليًا وعالميًا من خلال نظامًا تعليميًا متميزًا بمعايير عالمية وهوية مصرية، وتطوير البيئة التعليمية والإدارية لمواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، والتطوير المستمر للمناهج وفق أحدث الاتجاهات العالمية للتعليم والتعلم والخدمات المجتمعية والبيئية بما يدعم مركز المدرسة التنافسى ويحقق مستوى عالِ من رضاء جميع الأطراف المجتمعية.

وقالت أمانى الفار، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للمؤسسة، أن المدارس تهدف إلى خدمة الطبقة المتوسطة التى لا تستطيع إلحاق أبنائها بالمدارس ذات المصروفات السنوية المرتفعة، فضلًا عن أن المدارس تؤهل الطلاب للالتحاق بأى جامعة دولية.

وأضافت أمانى، أن شركة ألفا للنشر والتوزيع فى المملكة المٌتحدة هى شركة تعنى بعمليات النشر وتطوير المناهج فى مجال المقررات الدراسية لمواد تعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم وتٌقدم العديد من ورش العمل من خلال دورات تدريبية مٌتخصصة للكوادر التعليمية التى تُركز على البكالوريا الأمريكية والدولية والبريطانية والمناهج الدراسية الوطنية فى جميع أنحاء العالم والتى تعمل على تمكين المُعلمين ورفع كفاءتهم المهنية.

وأكد إياد دراوشة المدير التنفيذى لدار ألفا للنشر، أن توقيع البروتوكول اليوم يؤكد على ما نحرص عليه دوما وفق استراتيجيتنا من دعم وتدريب المعلمين وتقديم مواد ومصادر تعليمية تتناسب مع أفضل التطبيقات وفق المعايير الدولية.

وأضاف دراوشة، أننا ممتنون لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومؤسسة مصر للإدارة التعليمية الذين ساهموا فى إطلاق هذه الشراكة والتى تأتى ضمن رؤية وخطة الوزارة لتمكين المعلم فى توجهها نحو مواكبة التحول الرقمى فى التعليم.

وأشار إلى أننا نطمح أن تكون مخرجات هذا التدريب فى خدمة تطوير تعليم أجيالنا ومجتمعاتنا القادمة مما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية المجتمعية من خلال إمداد سوق العمل بجيل يمتلك المعرفة والمهارة بما يؤدى إلى زيادة معدل التوظيف الفعال فى مصر والمنطقة.