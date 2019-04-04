video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 09:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: إعلان مسابقة جديدة للتعاقد مع معلمين قبل بداية العام الدراسى المقبل

الخميس، 04 أبريل 2019 09:00 ص
التعليم: إعلان مسابقة جديدة للتعاقد مع معلمين قبل بداية العام الدراسى المقبل الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

أكدت الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، أنه سيكون هناك مسابقة أخرى قبل بداية العام الدراسى القادم، خلاف مسابقة العقود المؤقتة التى انتهت منها الوزارة خلال الأيام الماضة.

وأضاف ، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، لـ" اليوم السابع"، أن مسابقة العقود المؤقتة التى أعلنت عنها الوزارة انتهت وجميع المعلمين الذين تم اختيارهم والتعاقد معهم لمدة فصل دراسى وانطبقت عليهم شروط الإعلان والمسابقة، تسلموا العمل والآن فى المدارس.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم: الوزارة سوف تعلن جميع البيانات النهائية الخاصة بتلك المسابقة فى مؤتمر صحفى خلال الأيام المقبلة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم: لا صحة لتأجيل امتحانات طلاب أولى ثانوى لحين انتهاء امتحانات الثانوية

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

التربية والتعليم

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

اخبار اليوم

اخبار مصر




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة