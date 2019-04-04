التضامن" تبدأ صرف معاشات أبريل من بنك ناصر ومكاتب البريد الأسبوع المقبل

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر أبريل الحالى، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه، اعتبارًا من الأسبوع المقبل مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر ابريل ، اعتبارًا من يوم الاثنين الماضى لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وذلك من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ،لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من الأسبوع الاول من أبريل .

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 أبريل .