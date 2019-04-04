وقال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي ، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ، إن الرئيس ترامب يدرك أن نشر التقرير لن يكون كافيا لإرضاء الديمقراطيين الذين يرغبون في تمديد هذا الجدل لأهداف سياسية.

وأعلن وزير العدل الأمريكي بيل بار في مارس أن تقرير مولر الذي حقق لعامين بشأن علاقات محتملة بين الحملة الانتخابية للرئيس ترامب وروسيا، سينشر بحلول منتصف أبريل.

كانت لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الأمريكي قد صوت أمس الأربعاء لصالح إصدار مذكرة تخول المجلس الحصول على تقرير المدعي الخاص روبرت مولر الذي حقق لعامين بشأن علاقات محتملة بين الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب وروسيا كاملا.