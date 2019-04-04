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البورصة تربح 15.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

الخميس، 04 أبريل 2019 11:24 م
البورصة تربح 15.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 15.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى،  ليغلق عند مستوى 830.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.95% عن الأسبوع الماضى. 
   
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 423.3 مليار جنيه إلى 436.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 3.2%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 269.9 مليار جنيه إلى 271.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 693.2 مليار جنيه إلى 708.2 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%.
 

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