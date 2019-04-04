البورصة تربح 15.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 15.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 830.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.95% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 423.3 مليار جنيه إلى 436.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 3.2%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 269.9 مليار جنيه إلى 271.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 693.2 مليار جنيه إلى 708.2 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%.