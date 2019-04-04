البرلمان العربى يعقد ورشة عمل لمسئولى إدارات التدريب والتطوير بالقاهرة

كتب مصطفى عنبر

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربى، أن البرلمان العربى يسعى لبلورة برامج تدريبية عالية المستوى تؤسس لمنهجية عربية للتدريب البرلمانى وفقا للاحتياجات الفعلية للأمانات العامة فى المجالس والبرلمانات العربية، مستندة على الجوانب التطبيقية وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة، لرفع كفاءة الكوادر العاملة فى الأمانات العامة للبرلمانات والمجالس العربية.

جاء ذلك فى كلمة رئيس البرلمان العربى - التى ألقاها نيابة عنه عبد العظيم البابلى، الأمين العام المساعد للبرلمان العربى - فى الجلسة الافتتاحية لورشة العمل السنوية رفيعة المستوى الثانية التى نظمها البرلمان العربى لمسئولى التدريب فى البرلمانات والمجالس العربية أمس، الأربعاء، فى القاهرة بمشاركة 12 أمانة عامة للمجالس والبرلمانات العربية.

وقال رئيس البرلمان العربى، إن من الأهداف الرئيسة للبرلمان العربى - من خلال مركز البحوث والتدريب البرلمانى التابع له - تعزيز الشراكة بين البرلمان العربى والبرلمانات والمجالس العربية فى مجال تنمية المهارات لمنسوبى الأمانات العامة من خلال وضع أسس ومبادئ وأطر برامج ودورات تدريبية عالية المستوى تنشد التميز وتُقدم نماذج عربية يحتذى بها فى مجال العمل البرلمانى، وبلورة استراتيجية عربية للتطوير البرلمانى.

شارك فى ورشة العمل التى رأسها الأمين العام المساعد للبرلمان العربى كل من، فراس عدوان الأمين العام لمجلس النواب الأردنى، والدكتور ياسر صقر الشيراوى القائم بأعمال الأمين العام لمجلس النواب البحرينى، كريمة محمد العباسى مدير إدارة الموارد البشرية بمجلس الشورى البحرينى، الشيخ علي آل مشبب مدير عام التدريب والتطوير بالأمانة العامة لمجلس الشورى السعودى، خالد بن جمعة الهاشمى الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية بمجلس الدولة العُمانى، والدكتور سالم بن حمود الحراصي الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية بمجلس الشورى العُمانى، سمية جمعة الله جابو الأمين العام المساعد للشئون العامة بالمجلس الوطنى السودانى، عالية الفضلي رئيس قسم تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية بالأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتى، الدكتور أحمد حلمي مدير المعهد البرلمانى بمجلس النواب المصرى، والمهندس زياد فرج سالم مدير إدارة التدريب بمجلس النواب الليبى.