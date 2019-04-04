البرلمان الأوروبى يوافق على دخول البريطانيين دول الاتحاد دون تأشيرة بعد بريكست

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وافق البرلمان الأوروبى اليوم الخميس على قانون يمنح البريطانيين الحق فى السفر إلى دول الاتحاد الأوروبى دون تأشيرة بعد خروج بريطانيا من التكتل "بريكست" ، بشرط أن تقوم بريطانيا بإجراء مماثلا لمواطنى دول الاتحاد.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن البريطانيين سيتمكنون من الإقامة فى الاتحاد الأوروبى بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما فى أى إطار زمنى مكون من 180 يوما.

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن القانون الجديد ينص على أنه لن يتم إعفاء البريطانيين من الحصول على تأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبى إلا إذا نفذت المملكة المتحدة إجراء مماثلا لمواطنى الاتحاد الأوروبى.