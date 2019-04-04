البترول: 1.2 مليون وحدة سكنية يصلها الغاز نهاية العام المالى 2019/2018

كتبت مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الزيادة التي يشهدها إنتاج مصر من الغاز الطبيعى وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بعد وضع عدد من الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، ستنعكس إيجابياً على المواطنين في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، من خلال الإسراع في معدلات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز كوقود حضارى، خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي لم يصلها الغاز من قبل ليحل محل البوتاجاز، وكذلك التوسع في مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود نظيف وأمن وأقل تكلفة، مقارنة بالوقود السائل ، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة في تلبية احتياجات قطاعى الكهرباء والصناعة، فضلاً عن استخداماته في صناعة البتروكيماويات لتحقيق القيمة المضافة .

جاء ذلك خلال رئاسة الملا لأعمال الاجتماع الدورى لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى فى المنازل، بحضور المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والمهندس أسامة البقلى رئيس شركة إيجاس ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت ورؤساء الشركات العاملة فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى وهى غاز مصر، تاون جاس ، ناتجاس، غاز الأقاليم ، غاز القاهرة ، سيناء للغاز، الفيوم للغاز ، صيانكو ، مجموعة طاقة ، أوفر سيز ، ومايا جاس.

ووجه الملا خلال الاجتماع، رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعى سواء التابعة لقطاع البترول، أو المملوكة للقطاع الخاص بضرورة التنسيق الكامل مع المحافظين ورؤساء الأحياء في المدن والقرى، لإزالة أى عقبات قد تعوق أعمال توصيل الغاز لزيادة معدلات أداء تنفيذ المشروع، خاصة بعد الإقبال الكبير من قبل المواطنين للاستفادة من مبادرة وزارة البترول بتطبيق نظام تقسيط التكلفة التى يتحملها المواطن فى المناطق التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة، بواقع 30 جنيها شهرياً لمدة 6 سنوات بدون مقدم أو فائدة والتى أدت لنجاح المشروع فى تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة خلال عام 2018، ليصل إجمالي ما تم توصيله منذ بدء النشاط وحتى نهاية شهر مارس الماضى إلى حوالى 9.8 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، والمخطط أن تصل إلى 10 مليون وحدة سكنية في نهاية يونيو القادم.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي الى الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية ، حيث تم تنفيذ شبكات جديدة تكفى لتوصيل حوالى 9ر1 مليون وحدة سكنية وذلك خلال الفترة من يناير 2018 وحتى نهاية شهر مارس 2019 ، وتم التوسع في توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى 75 منطقة والمخطط أن تصل إلى حوالى 85 منطقة جديدة خلال العام المالى الجديد 2019/2020 نتيجة زيادة معدلات التنفيذ شهرياً والتي تتراوح ما بين 110– 130 ألف وحدة سكنية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي سيصلها الغاز الطبيعى إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالى 2018/2019 ، وأنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعى إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية أخرى خلال العام المالى القادم 2019/2020 .

كما تم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التي تمت للبدء في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع، والمقرر استخدامها فى المناطق الجديدة المخطط أن يصل إليها الغاز الطبيعى، وكذلك المناطق الصناعية والمنشآت التجارية والذى يهدف إلى انتظام الخدمة وعمليات التحصيل في سهولة ويسر.