وذكرت وكالة أنباء /آكي/ الإيطالية اليوم /الخميس/ أن هذه الأموال الأوروبية ستسهم في تلبية الاحتياجات الملحة لسكان المناطق المتأثرة بالفيضانات وكذلك لمجموعات سكانية هُجرت من مواطنها بسبب الظروف المناخية.

وستقدم هذه المساعدات للمنظمات المحلية والإقليمية العاملة ميدانياً، والتي تمتلك الخبرة الكافية في التعامل مع هذا النوع من الكوارث الطبيعية.

ودأبت المفوضية على تقديم المساعدات لإيران منذ أكثر من 20 عاماً وذلك لمساعدة السلطات هناك على مواجهة آثار الظروف المناخية وكذلك التعامل مع اللاجئين القادمين إلى البلاد ودعم المجموعات الأكثر فقراً من الشعب الإيراني.