الإمارات تمنح رئيس الوزراء الهندى "وسام زايد"

أبو ظبى /أ ش أ/

منح الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودى، "وسام زايد"، الذى يُعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديرًا لدوره فى دعم وترسيخ علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجى المشترك بين البلدين الصديقين على الصعد كافة.

وقال ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إن رئيس وزراء الهند قام بدور محورى فى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقات استراتيجية شاملة، مضيفًا أن العلاقة التاريخية التى تجمع البلدين تتجدد استراتيجيًا فى المجالات كافة، مثمنًا القيم التى تميز المجتمع الهندى بتنوعه، وعلى رأسها التسامح والتعايش والاحترام.

وكانت زيارة مودى الأخيرة إلى الإمارات فى فبراير من العام الماضى قد تُوِّجَت بتوقيع خمس اتفاقيات فى قطاعات الطاقة والسكك الحديد والقوى العاملة والخدمات المالية.

يُذكر أن الإمارات منحت عددًا من قادة دول العالم هذا الوسام، الذى يُعد أعلى جائزة مدنية فى الإمارات، من بينهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.