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الإمارات تتسلم رئاسة منظمة التعاون الإسلامى من بنجلاديش

الخميس، 04 أبريل 2019 12:44 م
الإمارات تتسلم رئاسة منظمة التعاون الإسلامى من بنجلاديش منظمة التعاون الإسلامى
أ ش أ
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تسلَّم المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف السفير عبيد سالم الزعابي، اليوم الخميس، رئاسة دولة الإمارات لمنظمة التعاون الإسلامى فى جنيف، من المندوب الدائم لجمهورية بنجلاديش السفير شميم أحسن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقِدَ أمس بمقر المنظمة فى جنيف على مستوى السفراء لدول منظمة التعاون الإسلامي.
وأعرب الزعابي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس، عن تقديره لبعثة المراقبة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامى لدى الأمم المتحدة على عملها القيم وجهودها الكبيرة لتنسيق أنشطة وفود الدول الأعضاء فيها، ولمختلف المنسقين داخل المنظمة على تفانيهم فى دعم مبادئها، وعن امتنانه لسفير بنجلاديش على ما تميز به من انفتاح وتعاون خلال فترة رئاسته للمنظمة.

وأكد أن الإمارات، كدولة مستضيفة للدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامى هذا العام، تبقى منفتحة لأى تعاون مثمر؛ ولن تدخر فى هذا الصدد أى جهد لتسهيل عمل المجموعة الإسلامية، وتقديم قضاياها للواجهة والدفاع عنها للحفاظ على مواقف وقيم الدول المكونة لها. 


وشدد السفير الإماراتى على أن التنسيق والعمل المشترك يعدان من الأهمية بمكان لإنجاح عمل مجموعة منظمة التعاون الإسلامى فى جنيف.


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جنيف




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