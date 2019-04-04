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"الإسكان" تطرح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية للحجز لمحدودى الدخل الأسبوع المقبل

الخميس، 04 أبريل 2019 03:50 م
"الإسكان" تطرح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية للحجز لمحدودى الدخل الأسبوع المقبل مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى والزميل احمد حسن
كتب أحمد حسن
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كشفت الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى دعم التمويل العقارى ، أنه سيتم  طرح الإعلان الحادى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى الأسبوع المقبل.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الإعلان الجديد يتضمن أكثر من 20 ألف وحدة سكنية فى عدد من المحافظات، لافتة إلى أن أبرز المدن التى يتضمنها الإعلان الحادى عشر  مدن محافظات الصعيد.

وأوضحت أن شروط الحجز لا تختلف كثيرا عن شروط حجز الإعلان العاشر،  منها ألا يقل السن عن 21 عاما وأن لا يكون سبق له الاستفادة بوحدة سكنية أو قطعة أرض.

وأضافت مى عبد الحميد أن هذه الوحدات السكنية جاهزة وسيتم تسليمها فوراً لمستحقيها عقب التعاقد مباشرة مع البنوك والشركات المشاركة فى مبادرة البنك المركزى بمقدم حجز لا يتعدى 40 ألف جنيه، حيث أن قيمة هذه الشقة لا تتعدى 184 ألف جنيه.

 

 

 


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