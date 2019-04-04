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الخميس، 04 أبريل 2019 04:14 م
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الأوقاف تطلق الفوج الثامن لمعسكر الأئمة بالإسكندرية اليوم

الخميس، 04 أبريل 2019 03:55 م
الأوقاف تطلق الفوج الثامن لمعسكر الأئمة بالإسكندرية اليوم وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الفوج الثامن لمعسكر أبى بكر الصديق التثقيفى ، الذى يستضيف  (100) إمام من الأئمة المتميزين المرشحين للمشاركة فى ملتقيات الفكر الإسلامى خلال شهر رمضان المبارك، بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية ، حيث يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية للتبصير بأخلاقيات الإسلام .

 جدير بالذكر أن هذا المعسكر يأتى ضمن مبادرة الأوقاف " مكارم الأخلاق .. تعالوا نغير"، التى يتم التركيز فيها على القيم الأخلاقية، وتكثيف العمل الدعوى لإحياء منظومة القيم؛ وبخاصة ما يتصل بالمعاملة والشأن الحياتى صدقا وأمانة ووفاء ، والتركيز على مفاتيح التغير السلوكى الإيجابى للعودة إلى منابع ديننا الصافية من الرحمة والمروءة والشهامة والتراحم والتكافل والإحساس بالآخر وتقديم العون له ؛ لجعْل الأخلاق منهجا ثابتا فى كل جوانب حياتنا.


 




 


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