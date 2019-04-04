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"الأعلى للإعلام" يصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق فى إعلانات المراهنات

الخميس، 04 أبريل 2019 03:34 م
"الأعلى للإعلام" يصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق فى إعلانات المراهنات المجلس الاعلى للاعلام -صورة ارشيفية-
كتب محمد السيد
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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في إعلانات المراهنات التي تجرى منذ فترة في دوري القسم الثاني لكرة القدم ، وتظهر في برنامج "ستاد الحدث" الذي يبث بقناة الحدث اليوم.

وأضاف المجلس فى بيان له، أن لجنة التحقيق تنظر في التقرير الصادر عن لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بخصوص هذه المخالفة والذي أوصى بوقف الترويج لشركة المراهنات في البرامج التليفزيونية واستدعاء كل من رئيس قناة الحدث ومقدم برنامج "ستاد الحدث" للتحقيق .

ونوه المجلس إلى  أن اللجنة  تضم في تشكيلها كل من: صالح الصالحي  عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعادل ماهر عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، والمستشار أحمد عبد العزيز المستشار القانوني للمجلس، موضحا أن اللجنة تنتهى من أعمالها يوم الثلاثاء المقبل وتعرض تقريرها على هيئة المكتب يوم الأربعاء المقبل.

 


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