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الخميس، 04 أبريل 2019 12:39 م
خالد صلاح
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الأسهم الأوروبية تتراجع بعد صعود قوى وسط تركيز على الدمج والتجارة

الخميس، 04 أبريل 2019 11:25 ص
الأسهم الأوروبية تتراجع بعد صعود قوى وسط تركيز على الدمج والتجارة اسهم اوروبا - ارشيفية
رويترز
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد تسجيلها أعلى مستوى لها فى ثمانية أشهر خلال الجلسة السابقة، وسط تركيز على اندماجات البنوك بينما يرقب المستثمرون تطورات محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

وفى الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبى منخفضا 0.4%، بعد أن صعد أكثر من 3% فى الجلسات الأربع السابقة بفعل الآمال فى أن تكون صفقة تجارة أمريكية صينية وشيكة بعد إعلان الطرفين تحقيق تقدم.

وصعد سهم كومرتس بنك 3% مع احتدام سباق الاستحواذ على البنك الألمانى، فقد نشرت فايننشال تايمز أن أونى كريديت الإيطالى يجهز عرضا فى الوقت الذى تواجه فيه مساعى دويتشه بنك عقبات.

فى المقابل هبط سهم تيسن كروب لصناعة الصلب 1.5% مع مطالبة العمال بضمانات كبيرة لحماية الوظائف وعدم إغلاق المصانع حتى مع انهيار خطط مشروع مشترك مع تاتا ستيل الهندية.


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