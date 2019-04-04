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الأرصاد: طقس "الويك إند" مستقر.. وللمسافرين: احذروا الشبورة

الخميس، 04 أبريل 2019 10:20 ص
الأرصاد: طقس "الويك إند" مستقر.. وللمسافرين: احذروا الشبورة شبورة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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اليوم السابع بلس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس مستقر على كل الأنحاء بالجمهورية اليوم الخميس وغدا الجمعة، حتى بداية الأسبوع المقبل، لافتا أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بين 24 و25 درجة .

وأكد مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، استقرار حركة الرياح خلال الـ48 ساعة المقبلة واعتدال الملاحة البحرية، وانعدام فرص سقوط الأمطار، لافتا إلى أنه لا ظواهر جوية اليوم الخميس والجمعة سوى الشبورة المائية .

وحذر مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المسافرين لقضاء إجازة "الويك إند" توخى الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة، وحذر المواطنين من تخفيف الملابس فلازالت الأجواء شديدة البرودة ليلا.

وأشار مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الفرق فى درجات الحرارة العظمى والصغرى تصل لـ10 درجات مئوية، ولذلك ننصح المواطنين بتوخى الحذر وعدم تخفيف الملابس، لافتا إلى أن فصل الربيع معروف عنه التقلبات الجوية ولازال الفصل فى أوله والأجواء غير مناسبة لتخفيف الملابس، والحديث عن تخفيف الملابس بعد شم النسيم.


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