جاء ذلك -حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية" بترا" ـ خلال استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية في عمان أيمن علوش وفقا للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة .



وقال القضاة إن أمين عام وزارة الخارجية وشئون المغتربين السفير زيد اللوزي، طلب من القائم بأعمال السفارة السورية أن ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب، معرباً عن أمله باستجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وذوي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين .

وأضاف أن استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية قد تم هذا اليوم للمرة الرابعة على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة ويتم اعتقالهم دون توضيح أسباب ذلك من قبل السلطات السورية.

وأكد موقف الاْردن الثابت في ضرورة تكاتف كل الجهود لحل الازمة السورية وانهاء معاناة الأشقاء عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا واستقرارها، موضحا حرص المملكة على أمن سوريا واستقرارها وبذل ما يستطيع لمساعدتها على تجاوز أزمتها.

من جانبه ، وعد القائم بالأعمال السوري الدكتور أيمن علوش بأن يقوم بمتابعة هذا الأمر الهام مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة المقبلة، معربا عن تفهمه وتقديره للمطلب الأردني المحق.