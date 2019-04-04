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الأحد.. بدء طرح كراسات شروط 1982 قطعة أرض على موقع وزارة الإسكان

الخميس، 04 أبريل 2019 03:00 ص
الأحد.. بدء طرح كراسات شروط 1982 قطعة أرض على موقع وزارة الإسكان المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
كتب- أحمد حسن
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تبدأ وزارة الإسكان طرح كراسات شروط الأراضى المميزة والأكثر تميزا، على الموقع الإلكترونى اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ويبدأ الراغبون فى الحجز فى الاطلاع على كراسة الشروط، وكتابة البيانات الخاصة بالعميل عند تسجيل الدخول للموقع، وعقب الانتهاء من عملية التسجيل يتوجه للبنك لسداد مقدمات الحجز.
 
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، فى 13 مدينة جديدة، وطرح 891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزاً"، فى 13 مدينة جديدة، موضحاً أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (on line) " www.hdb-reservation".
 
ومن جانبه قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم طرح 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، فى 13 مدينة جديدة، وهى (6 أكتوبر الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – السادات – سوهاج الجديدة – الفيوم الجديدة – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة)، وطرح 891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزاً"، فى 13 مدينة جديدة، وهى (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – الشروق – العبور – دمياط الجديدة – 15 مايو – بدر – العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – بنى سويف الجديدة – أسوان الجديدة – برج العرب الجديدة).
 
 

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