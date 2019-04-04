الأحد.. انقطاع المياه عن مدينة قليوب 12 ساعة لإصلاح عطل بالخط الرئيسى

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، قطع مياه الشرب عن منطقة قليوب المحطة وضعفها عن مدينة قليوب لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد وحتى الساعة الثانية عشر ليلا، وذلك بسبب إصلاح عطل بخط المياه الرئيسى للمدينة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.