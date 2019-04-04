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الخميس، 04 أبريل 2019 12:33 م
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اكتشاف عناصر من داعش بين ضحايا العبارة الغارقة بالعراق

الخميس، 04 أبريل 2019 12:19 م
اكتشاف عناصر من داعش بين ضحايا العبارة الغارقة بالعراق موقع غرق عبارة الموصل ـ صورة أرشيفية
بغداد(أ ش أ)
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قال عضو مجلس محافظة نينوى العراقية حسام العبار اليوم الخميس، إن بعض أسر تنظيم "داعش" الإرهابى موجودة بين المفقودين فى حادث غرق عبارة بنهر دجلة بالعراق.

وأوضح العبارـ فى تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن: "قيادة عمليات نينوى رصدت حالات تسجيل عناصر ضمن تنظيم داعش الإرهابى كمفقودين فى العبارة، لكن بعد التدقيق تمكنت القوات الأمنية العراقية من تأكيد المعلومات، ومنع استغلال الحادثة".

وأشار المسئول العراقى إلى أن حادث العبارة الغارقة أسفر حتى الآن عن مقتل 107 أشخاص، فيما مازال 50 شخصا فى عداد المفقودين.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن قد أكد أن عدد الركاب فاق الطاقة الاستيعابية للعبارة، ما أدى إلى غرقها.

وغرقت العبارة فى 21 مارس الماضي، وتم إنقاذ 33 من ركابها، فيما لا يزال أكثر من خمسين شخصا مفقودين؛ وذلك وفقا لمفوضية حقوق الإنسان العراقية (هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان).

 


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