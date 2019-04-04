video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 11:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 04 أبريل 2019 10:05 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس
إضافة تعليق

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه باكتشاف النابغين ورعايتهم باعتبارهم قاطرة الانطلاق للمستقبل.

1
 

السيسي يوجه باكتشاف النابغين ورعايتهم باعتبارهم قاطرة الانطلاق للمستقبل

2
 

"الإسكان" تطرح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية للحجز لمحدودى الدخل الأسبوع المقبل

3
 

المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة وبراءة باقى المتهمين

4
 

الأجهزة الأمنية تحبط محاولة تهريب 2 طن هيروين بقيمة 2 مليار جنيه

5
 

الآثار تسترد 8 قطع أثرية من ألمانيا بعد تهريبها.. صور

6
 

دول الرباعى العربى تعلن رفض استضافة قطر اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى

7
 

تراجع أسعار الذهب جنيهين.. وعيار 21 يسجل 625 جنيها

8
 

غداً.. طقس لطيف شمالا معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 24 درجة

9
 

الأهلى يواجه المقاصة بالدورى 10 أبريل فى بتروسبورت

10
 

بعثة الزمالك تطير للمغرب لمواجهة أغادير فى ذهاب ثمن نهائى الكونفدرالية

 

 

 


إضافة تعليق

الاهلى

الزمالك

أسعار الذهب




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة