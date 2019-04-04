اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه باكتشاف النابغين ورعايتهم باعتبارهم قاطرة الانطلاق للمستقبل.





السيسي يوجه باكتشاف النابغين ورعايتهم باعتبارهم قاطرة الانطلاق للمستقبل





"الإسكان" تطرح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية للحجز لمحدودى الدخل الأسبوع المقبل





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الأجهزة الأمنية تحبط محاولة تهريب 2 طن هيروين بقيمة 2 مليار جنيه





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تراجع أسعار الذهب جنيهين.. وعيار 21 يسجل 625 جنيها





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الأهلى يواجه المقاصة بالدورى 10 أبريل فى بتروسبورت





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