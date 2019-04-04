ونقلت شبكة "يورونيوز" عن مديرية الأمن الوطني الأفغاني أنه تم اعتقال هؤلاء المشتبه فيهم بالعاصمة كابول ، مشيرة إلى أنهم استخدموا أيضا مواقع "تويتر" و"انستجرام" و"تيلجرام" من أجل تجنيد مقاتلين والترويج لتنظيم "داعش".



وأشارت المديرية إلى أنه لم يتم توجيه اتهامات لهؤلاء الأشخاص حتى الآن ، إلا أنهم تم اعتقالهم من بين 16 شخصا آخرين لارتباطهم بتنظيم "داعش".