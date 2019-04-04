أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الخميس اعتقال قوات الأمن 6 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" الارهابي ، وذلك لمواجهتهم اتهامات تتعلق باستخدام مئات الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن أشخاص لتجنيدهم.
ونقلت شبكة "يورونيوز" عن مديرية الأمن الوطني الأفغاني أنه تم اعتقال هؤلاء المشتبه فيهم بالعاصمة كابول ، مشيرة إلى أنهم استخدموا أيضا مواقع "تويتر" و"انستجرام" و"تيلجرام" من أجل تجنيد مقاتلين والترويج لتنظيم "داعش".
وأشارت المديرية إلى أنه لم يتم توجيه اتهامات لهؤلاء الأشخاص حتى الآن ، إلا أنهم تم اعتقالهم من بين 16 شخصا آخرين لارتباطهم بتنظيم "داعش".
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