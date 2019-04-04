استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى بعد تسلله جنوب قطاع غزة

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أفادت مصادر إعلامية عبرية مساء اليوم الأربعاء، بمقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى؛ بزعم اجتيازه السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة برفقة اثنين آخرين.

ونقل موقع (0404) عن مستشفى سوروكا تأكيده أنه تم الإعلان عن مقتل أحد الشبان الثلاثة الذين تسللوا من قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك شابا آخر مصاب بحالة خطيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء الأربعاء، 3 فلسطينيين بزعم اجتيازهم السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات الجيش أطلقت النار على ثلاثة تسللوا إلى الداخل من جنوب قطاع غزة، زاعما أنه تم العثور على سكاكين بحوزتهم.