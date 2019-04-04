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ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

الخميس، 04 أبريل 2019 12:52 م
ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 15235 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2415 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 19248 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 677 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1728 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 481 نقطة.

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