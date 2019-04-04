ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى التأمين والاستثمار

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحا عدد 0.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1419.30 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى التأمين والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 5.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.4 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة 21.43% مدفوعة بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 8.62%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.82% مدفوعة بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 4.23%، سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.92%.