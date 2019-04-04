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الخميس، 04 أبريل 2019 03:43 م
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ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود 4 قطاعات

الخميس، 04 أبريل 2019 03:00 م
ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود 4 قطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% رابحا عدد 15.81 نقطة ليغلق عند مستوى 2776.29 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 207.7 مليون سهم محققة ما قيمته 359.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2899 صفقة لـ35 سهما، وارتفع 17 سهما، فيما انخفض 15 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 3.15%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.07%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.27%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.67%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2.81%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.18%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.66%، ثم شركة داماك العقارية بنسبة 4.48%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 5.81%، ثم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 5.47%.
 

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