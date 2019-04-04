ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات مدفوعة بصعود 12 قطاع

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.87% رابحا عدد 78.40 نقطة ليغلق عند مستوى 9063.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 0.16% خاسرا عدد 5.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3604.82 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 141.2 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 86 شركة، فيما تراجعت 86 شركة.

وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.60%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.23%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.88%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.65%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة