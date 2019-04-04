ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والاستثمار والخدمات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.07% رابحا عدد 14.97 نقطة ليصل مستوى 1418.56 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 8 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.8 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 52.81%، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 3.12%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.59%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 5.18% مدفوعا بسهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 4%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4.13% مدفوعا بسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.64%.

فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 25.72% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 9.38%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 8.20% بضغوط هبوط سهم شركة البنادر للفنادق بنسبة 5.13%.