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"اتحاد منظمى الجولات السياحية الإيطالية": زيادة نسبة الحجوزات لمصر 40%

الخميس، 04 أبريل 2019 10:07 ص
"اتحاد منظمى الجولات السياحية الإيطالية": زيادة نسبة الحجوزات لمصر 40% السياحة فى مصر - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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قال بيير إزهايا، رئيس اتحاد منظمى الجولات السياحية الإيطالية، إن مصر فى مرحلة انتعاش واضحة فخلال 2018 وصل أكثر من 11 مليون سائح إلى البلاد من جميع أنحاء العالم، أى ارتفعت بنسبة 65% مقارنة بعام 2017.

وأكد إزهايا لوكالة "سى فياجى" الإيطالية، أن منذ بداية 2019 يسجل جميع منظمى الرحلات السياحية تقريبا نمو يزيد عن 40% فى حجوزات الإيطاليين إلى مصر، وإذا سارت الأمور كما هى الآن فلن يتمكن مواطنينا من قضاء عطلاتهم إلا فى أرض الفراعنة.

وأشار إلى أن عدد الإيطاليين الذين يفضلون مصر وصل إلى 421.992، وهم يحتلوا المركز الرابع بعد الألمان والأوكرانيين والبريطانيين، إلا أنه من المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى 600 ألف قريبا.

 

 


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