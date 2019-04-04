اتحاد عمال مصر يعقد مؤتمرا عماليا جماهيريا لدعم التعديلات الدستورية

كتب محمود راغب

انطلق منذ قليل، المؤتمر العمالى الجماهيرى الذى ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لدعم التعديلات الدستورية بمشاركة أعضاء المنظمات النقابية والعاملين بالقاهرة الكبرى.

ويشارك فى المؤتمر كافة قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وما يقرب من 5000 نقابى وأعضاء المنظمات النقابية والعاملين بالقاهرة الكبرى.

وشهد المؤتمر الذى يعقد بنادى السكة الرياضى ، مشاركة المئات من العاملين واللجان النقابية التابعة للاتحاد ، ومشاركة المرأة العاملة ، ورفع المشاركين أعلام مصر ، ولافتات لتأييد التعديلات الدستورية وصور الرئيس السيسى تعبيرا منهم على تأييد القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية .

كما شهد المؤتمر اذاعة الأغانى الوطنية من بينها "تسلم الأيادى" لحث العمال على النزول والمشاركة بقوة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فيما بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورية وارتدى عدد من الأطفال أعلام مصر .

وأكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أهمية المشاركة فى المؤتمر الذى يمثل انطلاقة فاعلة للتعديلات الدستورية والتعبير عن رؤية عمال مصر الذين يمثلون القوة الأكبر فى المجتمع بما يستهدف دعمهم ومشاركتهم الإيجابية فى التنمية الشاملة نحو مستقبل أفضل لمصر.