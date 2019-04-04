video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 12:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إنهيار جزئى لعقار بحي الجمرك في الإسكندرية دون إصابات

الخميس، 04 أبريل 2019 10:58 م
إنهيار جزئى لعقار بحي الجمرك في الإسكندرية دون إصابات انهيار عقار - أرشيفية
الإسكندرية- جاكلين منير
إضافة تعليق

تلقى حى الجمرك بالاسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من عقار بشارع السيد محمد كُريم، وإنتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك الى موقع البلاغ لمعاينة العقار، بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق بالحي.

وبالمعاينة تبين سقوط أجزاء من بلكونة الدور الرابع والأخير من العقار رقم 111 ش السيد محمد كُريم، دائرة قسم الجمرك، وتم إستدعاء مقاول الهدم والإزالة من خلال إدارة المشروعات بالحي لإزالة الأجزاء الخطرة منه.
 
وذلك بعد إتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة من غلق الشارع ووضع الحواجز التأمينية أثناء أعمال الإزالة، كما تم التنسيق مع  شبكات الكهرباء لتأمين الأسلاك أثناء العمل، ولم يسفر وقوع أجزاء من العقار عن أي إصابات أو خسائر.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انهيار شرفة عقار يوقف حركة ترام الاسكندرية 30 دقيقة

انهيار عقار

حى الجمرك

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الاسكندرية




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة