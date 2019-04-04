إنهيار جزئى لعقار بحي الجمرك في الإسكندرية دون إصابات

وبالمعاينة تبين سقوط أجزاء من بلكونة الدور الرابع والأخير من العقار رقم 111 ش السيد محمد كُريم، دائرة قسم الجمرك، وتم إستدعاء مقاول الهدم والإزالة من خلال إدارة المشروعات بالحي لإزالة الأجزاء الخطرة منه.

وذلك بعد إتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة من غلق الشارع ووضع الحواجز التأمينية أثناء أعمال الإزالة، كما تم التنسيق مع شبكات الكهرباء لتأمين الأسلاك أثناء العمل، ولم يسفر وقوع أجزاء من العقار عن أي إصابات أو خسائر.