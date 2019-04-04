البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن تم إصدار أول فاتورة موحدة بميناء سفاجا البحرى، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للموانئ بشأن إصدار فاتورة موحدة للسفن المترددة على الموانئ المصرية .

وأضافت الهيئة فى بيان لها أن تلك الفاتورة شاملة رسوم كافة الجهات العاملة بالميناء بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى بدلا من الفواتير المتعددة التى كان يتم إصدارها لكل جهة عاملة بالموانئ وتم تعديل نظام الميناء الذاتى بنظام التشغيل الالكترونى بالميناء، ليتناسب مع قرارات المجلس الأعلى للموانئ .

وأوضحت الهيئة، أن تلك الفاتورة تعتبر الموحدة أول تفعيل لنظام الشباك الواحد بالموانىء لسرعة انهاء الإجراءات و تقليل الوقت الذى كانت تستغرقه الشركات الملاحية بالموانىء وسيتم خلال الفترة القادمة تفعيل النظام بكافة الموانئ التابعة للهيئة بعد التوافق على نظام التطبيق وتذليل المعوقات التى تكشف عنها مرحلة التشغيل التجريبى .