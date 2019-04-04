إدراج جامعة أسيوط لأول مرة ضمن أفضل الجامعات العالمية للتأثير المجتمعى

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إدراج جامعة أسيوط لأول مرة ضمن أفضل الجامعات العالمية، في تصنيف التايمز البريطاني، والخاص بتقييم الجامعات وفقاً للتأثير المجتمعى، مشيراً إلى أن تلك هي المشاركة الأولى للجامعة، فى ذلك النوع من التصنيف الذي يصدر لأول مرة عالمياً، بالإضافة إلى تصنيفات متخصصة في عدد من المجالات الأخرى، والذي يتضمن تقييمه أكثر من 25 ألف جامعة من 76 دولة على مستوى دول العالم يُعلن الأفضل منها.

وأضاف الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة نجحت في إحراز مركزاً متقدماً في المرتبة 94 في مجالس التصنيع والابتكار والبنية التحتية للبحث العلمي، وذلك بفضل نجاح جامعة أسيوط في تصدرها الجامعات المصرية، في عدد الأبحاث الممولة من صندوق الاتحاد الأوروبي والعلوم والتكنولوجيا والممولة ذاتياً من الجامعة.

وأوضحت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومسئولة ملف التصنيف بالجامعة لدى وزارة التعليم العالي، أن المركز العام للجامعة في تصنيف التايمز للمعايير المجتمعية جاء في المرتبة من 201 إلى 300، وهو ما يُعد إضافة هامة في نشاط الجامعة لتحسين تصنيفها، واشتراكها لأول مرة في بعض التصنيفات ، مشيرةً إلى أن مشاركة الجامعة شملت 5 محاور من التأثير المجتمعي، وهى جودة الرعاية الصحية وجودة التعليم والبنية التحتية للبحث العلمي ، والمساواة بين الجنسين الرجل والمرأة، والذي حصدت فيه الجامعة على مركز متقدم بين 101 و 200 عالمياً، وكذلك الصناعة والابتكار ، معربة عن شكرها للفريق المعاون لها في متابعة ملف التصنيف، وذلك بقيادة المهندسة هبه الله محمد المدير التنفيذي لمشروع البوابة الإلكترونية للجامعة، والمسئولة عن إدخال البيانات الجامعة على المواقع الإلكترونية للتصنيفات المختلفة .