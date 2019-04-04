إحالة عاطل إلى "الجنايات" بتهمة انتحال صفة شرطى واستغلال المواطنين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الاميرية بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمتى بتهمة انتحال صفة شرطى وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص

وبدأت القضية بملاحظة رجال مباحث قسم شرطة الأميرية، لشخص يستقل دراجة بخارية استوقف سيدة وفتشها بصفته من رجال الشرطة. وبفحص المذكور تبين أنه "صلاح. ع.ع" 52 سنة، سبق اتهامه فى قضية "ضرب" وبتفتيشه عثرت القوة بحوزته على "طبنجة صوت- مبلغ مالى- بطاقة رقم قومى باسم سيدة".

وبمواجهته اعترف المتهم بانتحال صفة رجل شرطة بقصد الاستيلاء على ما بحوزة المواطنين من مبالغ مالية، وحيازته للطبنجة بقصد الظهور بمظهر رجل شرطة، والمبلغ النقدى والبطاقة المضبوطين بحيازته من متحصلات واقعة أخرى.

وبسؤال المجنى عليها اتهمته بانتحال صفة رجل شرطة والشروع فى سرقتها، وبالبحث توصل رجال المباحث إلى ضحية للمتهم مقيمة فى دائرة قسم شرطة حدائق القبة، وباستدعائها تعرفت على المتهم واتهمته بالسرقة، وأضافت بأنها كانت فى سبيلها للإبلاغ.