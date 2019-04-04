إحالة أوراق زوجة وعشيقها إلى المفتي لقتلهما زوجها بيد الهون بقرية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، إحالة زوجة وعشيقها لقتلهما زوجها بقرية بمشتول السوق، لوجود علاقة محرمة بينهما، إلي فضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة 28 مايو للنطق بالحكم .

صدر الحكم، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.

تعود أحداث القضية ليوم 7 أبريل من عام 2018، عندما تلقي اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية فى ذلك الوقت، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من بالعثور علي جثة بمصرف قرية الغفارية، دائرة مركز مشتول السوق.

وتوصلت التحريات، التي قام بها النقيب محمد فؤاد، رئيس مباحث مشتول السوق، إلي أن الجثة لشخص يدعي" ج ع ع " 40 سنة، عامب بأحدي الشركات ومقيم الصحافة دائرة مركز مشتول، وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفي الأحرار للتشريح، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحقيقات ضباط مباحث مركز مشتول السوق، بالتنسيق مع فرع الأمن العام برئاسة العميد ماجد الأشقر، مدير مصلحة الأمن العام بالشرقية، تفاصيل واقعة العثور علي جثة عامل بأحدي الشركات بمصرف بقرية الغفارية دائرة مشتول السوق بعد 6 ساعات من الواقعة.

وتوصلت التحقيقات، إلي قيام زوجة المجني عليهن وتدعي" ف م" 33 سنة بالإتفاق مع عشيقها" م م" 22 سنة طالب بمعهد العبور، وكشفت التحقيقات أن المجني عليه حسن السمعة ومتدين متزوج من 13 سنة ولديه 3 بنات من زوجته، التي لم تصونه في عرضه، ودرات بينهما وبين طالب يصغرها بـ11 عاما علاقة محرمة، واتفقا علي التخلص من الزوج لكي يحلو لهما الجو.

وتوصلت تحريات الرائد محمد فؤاد رئيس مباحث مشتول، ومعاونيه، برئاسة المقدم جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إلي قيام زوجة المجني عليها وعشيقها بالتخلص من الزوج لوجود علاقة بينهما، وقاما بالتخطيط لقتل الزوج .

ويوم الحادث، قامت المجني عليها بإعطاء زوجها حبوب منومة في العصير، ثم ذهبت برفقة بناتها الثلاثة إلي جارتها، بعد أن خططت لعشيقها لدخول المنزل، وعادت إليه مسرعة وقاما سويا بضربه علي رأسه بيد الهون، وقام الطالب بطعنه بعدة طعنات بالسكين، ثم قاما بلفه بملاءة سرير، وحمله سويا في ساعات متأخرة من الليل ووضعه بينهما علي دراجة بخارية والتخلص من جثته بمصرف مائي، كما قاما سويا بالتخلص من أدوات الجريمة.حيث تم ضبطها بعد 6 ساعات من الواقعة، بعد أن إشتبه ضباط المباحث فيها، وبمواجتها بخط سيرها يوم الحادث قالت راواية مختلفة، فتم تضيق الخناق عليها وأعترفت بالواقعة وتم ضبط الطالب،وبعرضهما علي نيابة مشتول السوق قررت إحالتهما لجنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.