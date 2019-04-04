إجراء القرعة العلنية لـ 27 وحدة سكنية للأولى بالرعاية بملوي بالمنيا

المنيا- فريق المحافظات

أجرت الوحدة المحلية لمركز ملوى بالمنيا، القرعة العلنية لمساكن الأولى بالرعاية، بمجلس قروى دروة ومجلس قروى إبشادات، بإجمالي مستحقين 105 فرد لعدد 27 وحدة سكنية، جاء ذلك بحضور العميد عصام عبد الغنى رئيس مركز ملوى وعدد من المعنيين بهذا الشأن.

قال رئيس المركز، أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الذي أكد على ضرورة توفير السكن الملائم للمواطنين عامة والأولى بالرعاية بشكل خاص، من أجل مساعدتهم في الحصول على حياة كريمة.

وفى سياق متصل، افتتح رئيس المدينة المعرض السنوي للملابس والمشغولات اليدوية والتريكو بمدرسة الثانوية الصناعية بنات بمدينة ملوى، حيث تضمن الافتتاح بعض العروض الفنية والغنائية.