أمين اتحاد عمال مصر: العمال سيكونوا كلمة السر باستفتاء التعديلات الدستورية

أعرب النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، على قراراته التاريخية الأخيرة، بشأن منظومة الأجور والعلاوات وأصحاب المعاشات.

وأضاف الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن مصر تمر بلحظة فارقة فى تاريخها الوطنى، لافتا إلى أن أهمية التعديلات الدستورية المرتقبة تكمن فى استكمال مسيرة الإصلاح، والتنمية التى بدأها الرئيس السيسى، مؤكدا:"نرسى فى تلك التعديلات دور المرأة والعمال والفلاحين والأقباط، ومشاركة الشباب، والمصريين فى الخارج".

وأعلن وهب الله، موافقة عمال مصر على جميع بنود التعديلات الدستورية، داعيا عمال مصر للنزول والحشد للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا :" عمال مصر سيكونوا كلمة السر فى التعديلات الدستورية المقبلة".

جاء ذلك خلال المؤتمر العمالى الجماهيرى الذى ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لدعم التعديلات الدستورية بمشاركة أعضاء المنظمات النقابية والعاملين بالقاهرة الكبرى.

وشهد المؤتمر حضور النائب مصطفى بكرى، والنائبة سحر صدقى، ومايسة عطوة والنائبة سولاف درويش، ولفيف من عمال مصر.

ويشارك فى المؤتمر كافة قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وما يقرب من 5000 نقابى وأعضاء المنظمات النقابية والعاملين بالقاهرة الكبرى.

وشهد المؤتمر الذى يعقد بنادى السكة الرياضى، مشاركة المئات من العاملين واللجان النقابية التابعة للاتحاد، ومشاركة المرأة العاملة، ورفع المشاركين أعلام مصر، ولافتات لتأييد التعديلات الدستورية وصور الرئيس السيسى تعبيرا منهم على تأييد القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

كما شهد المؤتمر إذاعة الأغانى الوطنية من بينها "تسلم الأيادى" لحث العمال على النزول والمشاركة بقوة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فيما بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورية وارتدى عدد من الأطفال أعلام مصر.

