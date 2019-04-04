أمن محور قناة السويس يؤمن 496 باخرة ويضبط 7 قضايا مخدرات

شنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس حملات أمنية فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لتفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها ولاسيما القادمة والمتجهة إلى منطقة سيناء وتمشيط المناطق المتاخمة والمطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والقوات المسلحة نطاق الإختصاص، لمواجهة أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والإستقرار بتلك المنطقة ، وضبط كل ما يخل بالأمن العام .

ونجحت الجهود الأمنية خلال 10 أيام في ضبط ( 7 ) قضايا مخدرات ، وضبط (16) قضية تهريب بضائع ، وقضية أجهزة مزود بكاميرات دون تصريح وقضية سرقة و( 2 ) قطعة سلاح أبيض ، و ( 11 ) قضية دخول دائرة بدون تصريح و( 7 ) قضايا صيد بدون تصريح و( 6 ) قضايا عدم حمل تحقيق شخصية .

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط قضية مخالفة مسطح مائى و( 11 ) قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص ، و ( 48 ) قضية إنتهاء مدة التصريح و( 19) قضية صعود باخرة بدون تصريح .

وتم تأمين ( 496) باخرة، وفحص (1975) عقار متاخمة للمجرى الملاحى ، وفحص (23) محلات وكافتيريات ، وفحص (712) أراضى زراعية ومزارع ، وفحص (8602) سيارة ، وضبط (15) مخالفة مرورية ، و(704) جنائى إيحابى ،ونفيذ ( 22) حكم جناية ، وتنفيذ (919) حكم حبس ، وتنفيذ (35) حكم غرامة، ووجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .