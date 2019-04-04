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الخميس، 04 أبريل 2019 02:07 م
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أسعار الذهب اليوم الخميس 4 – 4 – 2019 فى مصر

الخميس، 04 أبريل 2019 12:45 م
أسعار الذهب اليوم الخميس 4 – 4 – 2019 فى مصر مشغولات ذهبية
كتب – إسلام سعيد
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أسعار الذهب اليوم الخميس 4 – 4 – 2019  تسجل حاليا 624 جنيها للجرام من عيار 21، وهو العيار الأكثر رواجا ومبيعا فى السوق المصرى، فى الوقت الذى يشهد فى عيار 18 أيضا حالة رواج خلال الفترة الماضية خاصة فى القاهرة الكبرى.
 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 
 عيار 21 سجل 625 جنيها للجرام.
 
 
عيار 18 سجل 535 جنيها للجرام.
 
 
عيار 24 سجل 715 جنيها للجرام.
 
 
الجنيه الذهب  سجل 5000 جنيها.
 
أوقية الذهب: 1292 دولار.
 
 
ويشار إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر فى أسعار الذهب فى مصر منها سعر أوقية الذهب عالميا وسعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، وكذلك عوامل العرض والطلب.
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 

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