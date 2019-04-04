أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 4 - 4 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 4-4-2019.



إيقاف تداول 3 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات وهى أجواء للصناعات الغذائية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.



البورصة تربح 1.4 مليار جنيه أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 830.253 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 149 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.89% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.6%، والعرب على 4.51% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.19%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 298.9 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 238.6 مليون جنيه، 19.6 مليون جنيه، 679 ألف جنيه، 43.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 15247 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 2416 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 19256 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 678 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1730 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 477 نقطة.

وارتفعت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 70 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب بسعر إغلاق 2.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.20%

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 27.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.18%

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 3.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.16%

- الحديثة للمواد العازلة-موردن بيتومود بسعر إغلاق 1.308 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.48%

- جلوبال تيلكوم القابضة بسعر إغلاق 4.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.06%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 9.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.59%

- حديد عز بسعر إغلاق 16.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.29%

- غاز مصر بسعر إغلاق 76.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.23%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 22.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.66%

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 7.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.33%