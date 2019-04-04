وقال المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الجنوبية كيم إن-تشول - في تصريح أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن "الجانب الأسباني أطلعنا على قضية اقتحام السفارة الكورية الشمالية"، مضيفا أن نائب وزير الخارجية الأسباني فيرناندو فالينزويلا أكد أن التحقيق ما زال جاريا، كما تعهد بالتنسيق الوثيق مع سول إذا اقتضت الضرورة.

وتابع: إن أسبانيا وكوريا الجنوبية بينهما اتفاقيات ثنائية تقضي بالتعاون المشترك في القضايا الجنائية.



يُذكر أن جماعة مسلحة هاجمت سفارة كوريا الشمالية فى إسبانيا - في 22 فبراير الماضي - وقامت بتقييد وضرب وتعذيب موظفى السفارة وسرقة معدات الاتصالات الخاصة بهم.



من جانبها، وصفت كوريا الشمالية - في وقت سابق - الهجوم على سفارتها بأسبانيا بأنه "هجوم إرهابي خطير"، مطالبة السلطات الأسبانية بتقديم الجناة للعدالة، حيث دعت وزارة الخارجية الكورية الشمالية - في بيان - إلى إجراء تحقيق شامل بشأن الحادث، مؤكدة أن بيونج يانج تتابع عن كثب الشائعات التى يروجها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى "أف.بي.أي".



وأشارت في أول تعقيب رسمي لها عقب الهجوم، إلى احتمالية تورط (أف.بي.أي.)، مُعربة عن أملها في أن تجري السلطات الإسبانية تحقيقا شاملا عن الحادث، إلى جانب تقديم الإرهابيين إلى العدالة.