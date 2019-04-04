video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أزمة نفسية تدفع فتاة للانتحار داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 04 أبريل 2019 02:09 م
أزمة نفسية تدفع فتاة للانتحار داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

انتحرت طالبة بشنق نفسها داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، وكشفت التحريات أنها كانت تمر بأزمة نفسية،نتيجة لانفصال والديها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد انتحار فتاة داخل مسكنها.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 16 عاما، انتحرت بشنق نفسها داخل مسكنها، لمرورها بأزمة نفسية.

وتوصلت التحريات أن حالتها النفسية تدهورت بعد انفصال والديها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل انتحار ربة منزل بـ"إيشارب" بسقف حجرتها لرفض زوجها الإنجاب منها

انتحار فتاة

انتحار طالبة

ازمة نفسية

مدينة اكتوبر

امن الجيزة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة