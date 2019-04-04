أزمة نفسية تدفع فتاة للانتحار داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

انتحرت طالبة بشنق نفسها داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، وكشفت التحريات أنها كانت تمر بأزمة نفسية،نتيجة لانفصال والديها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد انتحار فتاة داخل مسكنها.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 16 عاما، انتحرت بشنق نفسها داخل مسكنها، لمرورها بأزمة نفسية.

وتوصلت التحريات أن حالتها النفسية تدهورت بعد انفصال والديها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.